Dieselgate skandalında Volkswagen’in eski CEO'suna kesilen ceza açıklandı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in dizel motorlu araçlarında 2015 yılında ortaya çıkan emisyon skandalının ardından görevinden ayrılmak zorunda kalan eski tepe yönetici (CEO) Martin Winterkorn, şirkete 11 milyon euro maddi tazminat ödeyecek.

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Volkswagen Yönetim Kurulu, "Dieselgate" skandalında “ihmalkarlık” ve “şirketi zarar sokmakla” suçlanan eski tepe yöneticisinin ödeyeceği tazminat konusunda anlaşma sağlandığını ve “dostane çözüme” gidildiğini duyurdu.

Bu ay şirket hissedarlarının katılımıyla düzenlenecek yıllık genel kurul toplantısında tepe yöneticinin ödeyeceği tazminat nihai olarak oylanarak onaylanacak.

Şirket yöneticisi yine aynı skandalla ilgili olarak diğer yöneticilerin ödeyeceği tazminatın ise önümüzdeki günlerde kesinlik kazacağını duyurdu.

Alman medyası Volkswagen'in, eski yöneticilerinden şirketin yaşadığı zarardan dolayı 200 ila 500 milyon euro arasında sigorta kapsamına giren ve toplam bir milyar euro'ya ulaşan tazminat talebinde bulunduğunu aktarmıştı.

"Dieselgate" skandalı nasıl ortaya çıktı?

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Bununla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı. Almanya’daki davada ise şirket, 1 milyar euro para cezası ödemeye mahkum edildi Winterkorn, 23 Eylül 2015'te şirketteki görevinden istifa etmişti.

Ödenen tazminatlar ve pazardan geri çekilen otomobillerle birlikte bu skandalın şirkete maliyetinin 32 milyar Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.