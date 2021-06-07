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Altın fiyatları düştü! Altının gram fiyatı 524 lira seviyesinden işlem görüyor

Altın fiyatları düştü! Altının gram fiyatı 524 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 524 lira seviyesinde işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın 860 lira, Cumhuriyet altını da 3.511 liradan alıcı buluyor.

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Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 527,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 524,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 860 lira, Cumhuriyet altını da 3.511 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.882 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını söylemesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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