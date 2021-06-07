BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 525,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu açıkladı PKK’nın drone’lu saldırıları için eğitim yeri meğer...

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu açıkladı PKK’nın drone’lu saldırıları için eğitim yeri meğer...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kandil’in kuluçka yuvasıdır. BM temizlemezse biz temizleriz" diyerek operasyon sinyali verdiği Mahmur’da, terör örgütü PKK’nın sözde ‘Drone Akademisi’ bulunuyor. Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Mahmur kampını yazdı.

Abone ol

Terör örgütü PKK’nın son aylarda sıklıkla askeri birlikleri hedef alan maket uçaklarla saldırı girişimleri dikkat çekiyor.

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, “PKK’nın Mahmur Kampı’nda sözde ‘Drone Akademisi’nin faaliyetlerine’ dikkat!” başlıklı bugünkü köşe yazısında, bu saldırıları hatırlatarak olası bir Mahmur operasyonunda ilk hedefin bu sözde merkez olması gerektiği görüşüne yer verdi. Orakoğlu’nun yazısından ilgili kısım şöyle:

PKK’nın drone’lu saldırıları için eğitim yeri

"Son yıllarda Suriye’de PKK/YPG’ye verilen silahların ve eğitimin PKK üzerinde pozitif bir etki yaratma amacı çok açık. Özellikle ‘Mahmur’da bulunan ‘sözde Drone Akademisi’ PKK’nın hava saldırı kapasitesini geliştirmek için bir üretim merkezine dönüştürülmüş durumda.

“Hafife alınmaması gereken yeni bir eğilim”

Saldırıların sıklığı, kara hareketliliği minimize edilen PKK’yı havadan saldırılar gerçekleştirmeye yöneltmiş görünüyor. Paramotor, maket uçak, ticari drone ve sabit kanatlı mini ‘dronle’larla yapılan saldırı girişimleri şimdilik hedeflerine ulaşmamış görünüyor. Ancak hafife alınmaması gereken yeni bir eğilime işaret ettiği de çok açık.

“İlk hedef bu sözde merkez olmalı”

Bu nedenle drone saldırılarına dikkat edilmesi gerekiyor. Mahmur Kampı’na yapılacak ilk operasyonda bu sözde ‘Drone akademisi’nin hedefe alınarak imha edilmesi elzem görünüyor.
Zira minimize olmuş, dağılmış liderleri korkudan inlerinden başını çıkaramayacak derecede pasifize edilmiş terör örgütünün emekleyen teknoloji kapasitesinin lojistik hatlarla geliştirdiği mekanların da öncelikle hedefe alınarak yok edilmesiyle PKK terör örgütünü Türkiye’nin aleyhine yeniden motive etmek isteyen hegemonik devletlerin de boşuna çabaladıklarını anlayacaklardır sanırım."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da kaybolan genç ölü bundu ceset çıkarılırken yakınları gözyaşlarına boğuldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum Şehir Hastanesinde yeni uygulama Evlerine gitmeden kimliği çıkartılıyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
2021 LGS puan hesaplama net sayısına göre puan nasıl hesaplanır?
Üçüncü transfer yolda! Trabzonspor'da Marek Hamsik hareketliliği
CHP'den 'Demirören Medya borcunu ödedi mi?' sorusu
Antalya’da 15 gündür kayıp! Dağcının izine rastlanmadı
Manisa lise taban puanları 2021 nitelik lise yüzdelik dilim sıralaması
Kayseri lise taban puanları 2021 sıralaması nitelikli lise giriş puanı
Ekspertizden sahte rapor! Aracın önü 2007 arkası 2009 model çıktı
Rusya'nın kararı uzayda yeni bir dönemi başlatacak
Yorumlar 3 yorum