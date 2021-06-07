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Kocaeli lise taban puanları 2021 yüzdelik dilim Kocaeli nitelik liseler

Kocaeli lise taban puanları 2021 yüzdelik dilim Kocaeli nitelik liseler

LGS sınavının ardından öğrenciler cevapladıkları net soruların puanına göre yaşadıkları ilin LGS lise taban puanları araştırıyor. Kocaeli liseleri taban puanlarını araştırıyor. Peki; Kocaeli nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? LGS YEP Kocaeli 2021 Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...l

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Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavı 6 Haziran'da 2 oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler sayısaldan 40, sözelden 50, olmak üzere toplam 90 soru cevapladı. LGS sınavı sonuçları ise 30 Haziran'da erişime açılacak. Cevapladıkları sorulara göre LGS 2021 puanlarını hesaplayan öğrenciler şimdi de yaşadıkları ilin lise taban puanlarını ve 2021 lise yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. İşte 2021 yılına ait Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Kocaeli'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilecek unsurlardan. İşte, Kocaeli'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

Önemli not: MEB tarafından 2021 LGS tercih kılavuzu şu anda erişime açılmamıştır. Erişime açılınca bilgler sayfamızda olacaktır. 

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