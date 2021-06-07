Edirne'de eşyalarını yakarken ormanı da yaktı! 155 bin liralık zararı ödeyecek

EDİRNE Keşan'da geçen yıl eski eşyalarını yakarken orman yangınına neden olan Arif Özgül, "dikkatsizlik"ten suçlu bulundu. Mahkeme, 155 bin liralık zararı Özgül'ün ödemesine hükmetti.

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Evindeki eski eşyayı yaktı ancak dikkatsiz davranınca alevler ormana sıçradı. Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 hektarlık alan kül oldu. Geçen yıl meydana gelen yangının nedenini araştıran itfaiye ekipleri yangının failini belirleyince hukuki süreç başladı.

TRTHaber'in haberine göre soruşturmada, yangına Arif Özgül'ün yaktığı ateşin sebep olduğu tespit edildi. Ardından yargılama süreci başladı.

Özgül, "dikkatsiz davranmak"tan suçlu bulundu. Mahkeme, zararın karşılanmasına hükmetti.

155 bin liralık zararı ödeyecek

Araziyi yeniden ağaçlandırma bedelinin 121 bin lira olduğu belirlendi. 4 saat süren yangına 34 görevli ile 16 araç müdahale etmişti. Söndürme bedeli olarak da 34 bin lira hesaplandı. Mahkeme, ortaya çıkan 155 bin liralık zararı Arif Özgül'ün ödemesine karar verdi.

Yüzde 89'u insan kaynaklı olan orman yangınlarıyla ilgili 68 davanın ağır ceza mahkemelerinde görülmesine devam ediliyor. Dikkatsizlik sonucu çıkan orman yangınlarında, sanıklara 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Failin yangının söndürülmesi için göstereceği çabaya ve zararın azlığına göre cezada indirime gidilebiliyor.