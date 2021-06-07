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Son dakika HSK'da görev dağılımı belli oldu

Son dakika HSK'da görev dağılımı belli oldu

Hakimler Savcılar Kurulu'nda yapılan seçimle 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç, 2. Daire Başkanlığı'na Mehmet Akif Ekinci getirildi; Ekinci başkanvekili de oldu.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) görev dağılımı bugün itibarıyla belli oldu.

HSK daire başkanları seçildi
Buna göre 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç yeniden getirildi; üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi.

HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığı'na Mehmet Akif Ekinci getirilirken; 2. Daire, Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel'den oluştu.

HSK
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