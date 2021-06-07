Kars'ta 20 yaşındaki Yonca'nın sır ölümünde ''külotlu çorap'' detayı

KARS'ta baza kapağının altında sıkışmış şekilde ölü bulunan 20 yaşındaki Yonca A.'nın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Baba Fevzi A., kızının cesedi bazanın altındayken kıyafetlerini değiştirdiklerini öne sürdü.

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Geçen yıl Ocak ayında Kağızman ilçesine bağlı Akören köyünde yaşayan 20 yaşındaki Yonca A., baza kapağının altında ölmüş olarak bulundu. Birkaç ay önce zorunlu olarak evlendiği ortaya çıkan Yonca'nın babası Fevzi A., kızının kazayla ölmediğini, cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

"Kızının adı çıktı'' denilince evlendirmişler

Sevgilisi Yusuf A.'nın, kızının fotoğraflarını montajla uygunsuz hale getirerek paylaştığını söyleyen Fevzi A., "'Kızının adı çıktı" denilince aileler arasında evlenmelerine karar verildi. A., "Ben o zaman Kıbrıs'ta çalışıyordum. Kızımın başına çorap ördüler. Resmi nikahta yapmadılar. Daha evleneli birkaç ay olmuştu. Ne olduysa o evde oldu, hayatını kararttılar" dedi.

"Külotlu çorap bile giydirmişler''

Sabah'ta yer alan habere göre A., şöyle devam etti; "Şüpheli bulgular ortaya çıkınca şimdi savcılığa başvurarak şikayetçi olduk. Çünkü, kızım bazanın altında kaldıktan 3-4 saat sonra hastaneye götürülmüş. Üstelik, kayınvalidesi ve görümceleri, kızımın cesedi bazanın altındayken kıyafetlerini değiştirmişler. Gerekçesini de, 'üzerinde gecelikleri vardı. Bu nedenle giydirdik' diye açıklamışlar. Külotlu çorap bile giydirmişler.

"Birlikte yaşadığı adam şu an ortada yok'' Olay saat 08.00 - 08.30 saatleri arasında olmuş. Her gün uykudan geç kalktığı iddia edilen kızımın birlikte yaşadığı Yusuf A. ifadesinde olay günü 05.00'te uyandığını söylemiş. Annesinin yanına gitmiş. Sonra amcasına gitmiş. Yonca'nın başına gelenleri kendine kardeşinin haber verdiğini söylemiş. Yusuf A.'nın ailesinin de cinayeti örtbas ettiklerini düşünüyorum. Şu anda Yusuf A. ortada yok."

Kars Barosu Kadın Hakları Komisyonu sahip çıktı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadının ölümünü şüpheli bularak, soruşturmayı genişletti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da Yonca A.'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya müdahil oldu. Kars Barosu Kadın Hakları Komisyonu'na bağlı avukatlarda Yonca A.'nın ailesinin yanında yer aldı.