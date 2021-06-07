Sezgin Baran Korkmaz kimdir aslen nereli şirketleri neler?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in 9. videosunda kara para aklama suçlamasıyla aranan SBK Holding'in kurucusu Sezgin Baran Korkmaz hakkında iddia ettikleri çok konuşuldu. Bu olayın ardından Sezgin Baran Korkmaz kimdir, aslen nereli ve şirketleri neler araştırması başladı.

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Sedat Peker, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranan SBK Holding'in kurucusu Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmasına Bakan Soylu'nun aracı olduğunu iddia etti. Bu iddiaların ardından Sezgin Baran Korkmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. İşte, Sezgin Baran Korkmaz biyografisi...

Sedat Peker, 9. videosunda "Ben yurt dışına gitmeden önce odanda misafir ettin. Sezgin Baran Korkmaz'ı, Soylu yurt dışına kaçırdı" iddiasında bulundu. Bu sözlerin ardından Sezgin Baran Korkmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir: SBK Holding'in kurucu CEO'sudur. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranan Sezgin Baran Kokmaz'ın Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konuldu.

ABD'nin Utah eyaletinde vergide sahtecilik yapmaktan ceza alan bir şirketle ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

5 Aralık 2020 tarihinde eşiyle beraber Türkiye'yi terk ettiği tespit edildi.

Sezgin Baran Korkmaz nerede nasıl kaçtı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafları erişim engellemesine konu olan Sezgin Baran Korkmaz, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmak istendi. Fakat iş insanı operasyonda evinde bulunamadı ve şömine içinde yakılmış cep telefonu ele geçirildi.

Operasyondan kısa süre önce yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ve yurt dışına giden Sezgin Baran Korkmaz'ın, İstanbul Başsavcılığı'nın aldığı karar ve başvurularla bu imkanı elde ettiği gündeme geldi.

27 Ekim 2020'de Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan henüz görevindeyken, Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el koyma kararı, İstanbul Başsavcılığı tarafından resen kaldırıldı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği de başsavcılığın başvurusu üzerine, 17 Kasım 2020'de Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı ve bu şekilde yurt dışına gitti. Mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasının bilançosu ise henüz bilinmiyor.

Sedat Peker'in iddiası neydi:

Sedat Peker, 9. videosunda Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline ve 45 milyon dolar parasına İçişleri Bakanlığı üzerinden 'çöküldüğünü' iddia etti. Bakan Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'a, "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak" dediğini öne sürdü. Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderdiğini iddia etti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık'ta (2020) yurt dışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı’nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurt dışına çıkmasını söylüyor.

Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız, 5 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi mi kamera kayıtlarını çıkarın. 6 Aralık'ta yurt dışına çıkmış mı? Sezgin Baran Korkmaz bakıyor her şey elden gidecek, dönmüyor. 28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık da 45 milyon doların ödenme günü, haciz olacak o gün. Karısını gözaltına alıyorlar.

Bu Veysi... (Ateş) Ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veysi. Aranan adamın oteline gidip kalıyorsun, on binlerce, yüzbinlerce euro hesap hiçbiriniz ödemiyorsunuz sonra adamı gasp ediyorsunuz. Mehmet Ağar'dan öğrenmiş bu taktiği. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı izin vermiyor, Cumhurbaşkanına gidiyor, haberiniz varmış. Haberim yok diyor. Hangi savcı hangi hakim kaldı hepsinin listesi bende."