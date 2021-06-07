Ankara Büyükşehir'in yeni aldığı otobüs rengini başkentliler seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni aldığı 301 yeni otobüsün dış giydirme ve koltuk rengi tasarımlarını düzenlenen anketle Başkentliler belirledi. Anketin sonucuna göre, Başkent’in yeni otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla kırmızı-beyaz oldu.

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Katılımcı demokrasi anlayışı ve ortak akıl ilkesini “BLD 4.0” adındaki teknolojik gelişmelerle destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni alınan 301 yeni otobüsün koltuk rengi ve dış giydirme tasarımlarını Başkentlilerin belirlemesini istedi.

Bu amaçla Başkent Mobil uygulaması üzerinden ‘Söz Hakkı’ bölümünde düzenlenen ankete katılan Başkentliler en çok beğendikleri renk ve tasarımı seçti. Toplamda 17 bin 135 vatandaşın oy kullanıldığı anket sonucuna göre, Başkent’in yeni otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla kırmızı-beyaz oldu.

Ankaralıların seçtiği otobüsler kırmızı-beyaz olacak

EGO Genel Müdürlüğü’nün yaptığı duyuru ile ilk etapta yeni otobüslerin renk ve tasarımları konusunda Başkentlilerin fikirleri soruldu. Ankaralılardan gelen tasarımların değerlendirilmesinin ardından finale kalan koltuk renk ve dış giydirme tasarımları belirlendi. Başkent Mobil uygulamasında yer alan ‘Söz Hakkı’ butonu üzerinden düzenlenen anketle Başkentliler tercihini birçok renk ve tasarım arasından kırmızı-beyaz renkteki dış tasarımı beğenerek kullandı.

En çok kırmızı-siyah çapraz şeritli koltuk rengi beğenildi

Dizel körüklü otobüsler (OTOKAR) ile doğalgaz solo ve körüklü otobüslerin (Mercedes) koltuk tasarımları için ise ayrı ayrı anketler yapıldı. Dizel körüklü otobüsler için sunulan 2 seçenekten 10 bin 339 katılımcının tercihi olarak en çok oyu alan kırmızı-siyah çapraz şeritli (görsel-1) tasarım oldu. Doğalgaz solo ve körüklü otobüslerin koltuklarının tasarımı ise 4 bin 650 oy ile mavi-gri tonlarında (görsel-2) desene sahip olan seçenek oldu.