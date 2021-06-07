Aşı sırası kimde nasıl öğrenilir MHRS aşı sırası sorgulama ekranı

Öncelikli grupların aşılanmasının ardından birçok vatandaş aşı sırası kimde, 40 yaş altı vatandaşlar ne zaman aşılanacak araştırması yapıyor. 1 Haziran'da başlayan 50 yaş üstü vatandaşların aşılaması bitti. Şimdi ise aşılaması sırası öğretmenlere geldi. Peki MHRS öğretmen aşı randevusu alma ekranı

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Aşı randevusu alma işlemi aşı sırası gelen vatandaşların gündeminde. Kademeli gerçekleştirilen aşı takviminde aşı sırası yeni risk gruplara geliyor. Yarın yaş sınırı fark etmeksizin öğretmenler aşılanmaya başlayacak. Vatandaşlar soruyor; Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? İşte Aşı randevusu telefon numarası, e-Devlet ve MHRS ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz sonuna kadar aşılamada 20 yaş üzerine gelineceğini duyurmuştu. Bu sebeple vatandaşlar aşı sırası kimde, hangi grupta sorusuna yanıt aramaya başladı. 40 yaş üstü aşı sırası geldi mi, ne zaman gelecek, hangi meslekler öncelikli grupta gibi sorular da gündeme geldi. İşte aşı randevusu alma ekranı ve aşı takvimi!

Aşı sırası hangi grupta: 1 Haziran'da 50 yaş üstü vatandaşlar için aşı hakkı tanımlandı. Dün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşı hakkının tanımlandığını ifade etti.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

40 yaş üstü aşı sırası: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar için aşı randevuları açıldı. Aşı takvimine göre 50 yaş üstü vatandaşların aşılama faaliyetleri tamamlandığında 40-49 yaş grubu vatandaşlarla birlikte üçüncü aşamaya geçilecek. Üçüncü aşama için henüz bir tarih verilmedi ancak Haziran ayı içinde 40 yaş üstü vatandaşların aşılama faaliyetlerine başlanacağı öngörülüyor.

Aşı randevusu nasıl alınır: MHRS ya da e-Nabız üzerinden aşı randevu sayfasına giriş yapılmalıdır. T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreyle sisteme girdikten sonra "Randevu Al" butonuna, ardından "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklanır. Bu aşamada aşı türü, aşı olunacak sağlık merkezi, tarih ve saat seçimi yapılır. Bununla birlikte ALO 182 üzerinden de bu işlem gerçekleştirilebilir.