LGS'de kaç net kaç puan eder 2021 net sayısına göre hesaplama

LGS puan hesaplama robotu 2021 LGS sınavlarının ardından en çok aranan konulardan biri oldu. LGS sınavında toplamda 90 soru cevaplayan öğrenciler kaç net kaç puan yapar sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü LGS sınavında 50, 55,60,65,70 ve 75 netin puan karşılığı

Abone ol

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sınavı bugün 2 oturum şeklinde gerçekleşti. Öğrenciler sözel bölümden 50, sayısal bölümden 40 soru olmak üzere toplam 90 soru cevapladılar. Sınav sonrası öğrenciler LGS puan hesaplama nasıl olur, kaç net kaç puan eder araştırmasını yapıyor. LGS sınavında puan hesaplanırken derslerin katsayıları, diğer öğrencilerin yanlış yanıtladıkları sorular, ham puan, standart puan ve toplam ağırlıklı puan belirleyici oluyor. 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda 50, 55,60,65,70 ve 75 puan almak için kaç net yapılması gerekir?

LGS puan hesaplama yöntemi sınava katılacak binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Peki, 2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, LGS puan hesaplama işleminin ayrıntıları.

Taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih yapacak olan öğrenciler, LGS puanını hesaplamaya çalışıyor. İşte 2020 LGS kılavuzuna göre, LGS sınav puanı hesaplama yöntemi...

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

YKS konuları hakkında açıklama:

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

Lise kayıt tarihleri ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. LGS’de nakil süreci devam ediyor. LGS 2. tercih sonuçları yarın erişime açılacak. Sonuç açıklamasının ardından nakil süreci devam edecek ve 3 tercihler alınacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

LİSE kayıtları ne zaman yapılacak:

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapıldı. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.