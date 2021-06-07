Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul projesi ile hizmetlerimizi taçlandıracağız

Kanal İstanbul ile ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Kanal İstanbul projesi ile hizmetlerimizi taçlandıracağız.' ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak "Modern bir dünya kentinin ulaşım altyapısını kurmak üzere çıktığımız bu yolda İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok önemli eserleri kazadırdık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"İstanbul, yedi düvelin hayran olduğu, medeniyetlerin beşiği olan bir dünya kenti. İstanbul ve İstanbullular bizim için kaderlerine terk edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve özeldir" diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne dek modern bir dünya kentinin ulaşım altyapısını kurmak üzere çıktığımız bu yolda İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok önemli eserleri kazadırdık. İstanbul Havalimanımızla şehrimizi dünyanın transit merkezi haline getirdik. Yakın zamanda başlayacağımız Kanal İstanbul projesiye de hizmetlerimizi taçlandıracağız.

'İstanbul Boğazı'nı çevresel risklerden ve kaza olasılıklarından arındıracağız'

Bu alternatif ticari su koridoruyla küresel lojistik etkinliğimizi artırırken, İstanbul Boğazı'nı çevresel risklerden ve kaza olasılıklarından arındıracağız. Layık olduğu huzura, temizliğe ve sakinliğe kavuşturacağız."