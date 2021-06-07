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İnegöl'de mahalleli yeni muhtarı meşaleler ve alkışlarla karşıladı

İnegöl'de mahalleli yeni muhtarı meşaleler ve alkışlarla karşıladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi’nde, 8 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde 624 oy alarak rakiplerine fark atan Aydın Başdere, mahalleli tarafından coşkuyla karşılandı. Başdere, çiftetelli oynayıp sevincini paylaştı.

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İnegöl’ün merkez Osmaniye Mahallesi’nde 8 adayın yarıştığı seçimde Aydın Başdere muhtarlığı kazandı. Daha önceki muhtarın vefat etmesi ile boşalan makama seçilen Başdere, sonuçların açıklanması ile mahallede coşku ile karşılandı. Mahallede meş'ale ve alkışlarla karşılanan Başdere, selamla konuşması yaptıktan sonra çiftetelli oynadı. Açıklama yapan Başdere, şu ifadeleri kullandı:

“Mahalle halkımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, bana oy verenden de vermeyenden de. Bundan sonraki süreçte yükümüz daha ağır. Yapabileceklerimizi mahallemiz için yapmaya çalışacağız. İnsanlara maddî ve manevi yardımcı olmaya çalışacağız.”

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