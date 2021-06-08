Evi akrepler bastı Yozgat Azizli köyünde Çakmak ailesi kabusu yaşadı

Evde korkudan yaşayamaz hale geldiklerini de söyleyen Adile Çakmak, “Bir haftadır biz evimizde durmuyoruz. Bizim evimizde akrep var. Belediyeyi çağırdık, biz kendimiz ilaçladık ama baş edemedik. Biz yetkililerden Valilikten, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yardım istiyoruz. Bize yardım etsinler. Gece olunca her tarafta akrep çıkıyor, bizim 9 aylık bebeğimiz var özellikle ondan çok korkuyoruz. Evimizde duramıyoruz, Yozgat’a kızımın evine gidiyoruz” dedi.