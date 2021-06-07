TİP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı...

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27. Dönem milletvekili Ahmet Şık’ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia edilen sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık’ın katıldığı bir yayında sarf ettiği iddia olunan, ‘Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir. Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AK Parti bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur’ şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.”