Patara Plajı nerede hangi ilde kum çalındı olayı nedir?

Kaş ve Fethiye ilçeleri arasında bulunan Patara Plajı'ndan 2 bin 168 kamyon kum çalındığı haberi Türkiye'nin gündemi oldu. Bu haberin ardından birçok vatandaş Patara Plajı nerede, hangi ilde araştırması yaptı. Yeşilçam sahnelerinin bir çoğunun çekildiği Patara Plajı'nın kumu oldukça ince ve küçük taneciklerden oluşur

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Patara Plajı nerede, hangi ilde araştırması günün konusu oldu. Uzunluğu 12 km olan Patara Plajı'ndan 2 bin 168 kamyon kum çalındığı iddiası olay oldu. Bakanlık harekete geçti ve zanlılar yakalandı. Bu haberin ardından birçok vatandaş Patara Plajı nerede, hangi ilde araştırması başladı.

Patara Plajı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de Yeşilçam sahnelerinin çoğunun burada çekilmesidir. Özellikle kızgın kum ve plajda çekilen çoğu sahne Patara Plajı içerisinde çekilmiştir. Bu yönü ile bile her yıl çok sayıda turist Patara Plajı'na gelmektedir. Patara Plajı aynı zamanda Gelemiş Köyü'nü güzelleştirmiştir.

Patara Plajı Nerede?

Antalya'da bulunan Patara Plajı aynı zamanda Gelemiş Köyünde yer alıyor. Patara Plajı, Kaş ile Fethiye ilçesi arasında yer alıyor. Gelemiş köyüne 20 kilometre yürüme mesafesinde olan Patara Plajına ulaşım da oldukça kolay. Bakir bir koy olan Patara Plajı her sene çevre illerden çok sayıda turisti ağırlıyor. Tertemiz kumlarının yanı sıra Patara Plajı'nın denizi de oldukça temiz.ve berraktır. Patara Plajı'na özel araç ve toplu taşıma araçları ile çok kolay bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Antalya merkezden otobüs ve toplu taşıma araçları ile birlikte Patara Plajı'na gelinebiliyor.

Patara Plajı Ücretli mi?

Kaş ve Fethiye ilçeleri arasında yer alan Patara Plajına giriş ücreti kişi başı 7.5 lira olarak belirlenmiştir. Bu yalnızca giriş ücretidir. Şezlong ve şemsiye kiralanmak istendiğinde 10 lira daha ödenmesi gerekir. Pata Plajı'na giriş, şezlong ve şemsiye kiralama ücretinin toplamı ise 17.5 lira olur. Patara Plajı'na gelen kişiler bu ücreti ödedikten sonra herhangi bir ekstra ücret ödemezler. Caretta Caretta Kaplumbağaların da doğal yaşam alanı olan bu plaj sabah 08:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu saatler dışında plaja girilmiyor. Aynı zamanda Patara Plajı'nda ateş yakmak ve kamp yapmak olasılık dışı durumdadır. Konaklamak için ise çevredeki otel ve pansiyonlar da kalınıyor.

Nasıl Gidilir?

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Plajı Gelemiş Mahallesinde yer alıyor. Patara Plajı Antalya şehir merkezine yaklaşık 220 kilometre uzaklıktadır. Özel araçlar ile yaklaşık 3 ya da 4 saat içerisinde Antalya'ya varılabilir. Şehir dışından gelen kişiler öncelikle Antalya merkeze gelmeliler. Özel araçlar ile gelinecek ise Antalya'dan Fethiye istikametine doğru gidilir. Kalkan ilçesini geçtikten sonra ise yaklaşık 11 kilometrenin ardından Patara Sapağına gelinir. Bu yol üzerinden 6 kilometre kadar gidilir. Böylelikle Gelemiş Köyüne ulaşılır. Gelemiş Köyünden 20 kilometrelik yürüme mesafesinin ardından Patara Plajı'na ulaşılır.

Patara Plajı İle İlgili Merak Edilenler Nelerdir?

Caretta carettaların yaşam alanı olan Patara Plajı'na belli bir giriş çıkış saati bulunuyor. Özellikle bu saatler dışında Patara Plajı'na girilmemesi isteniyor. Bakir bir koyları bulunan Patara Plajı doğal güzellikleri ile de ön plana çıkıyor. İncecik kumları bulunan plajda deniz çok temiz ve berrak. Sakin ve sığ olan deniz yeni yüzmeyi öğrenenler için büyük bir fırsat. Çocuklu aileler ve yüzmeyi yeni öğrenen kişiler genellikle Patara Plajı'na geliyorlar. Patara Plajı'nın çevresinde çeşitli kafeterya ve restoranlar bulunuyor. Özellikle plajda bulunan Kafeteryadan alışveriş yapıldığında buranın gelirleri ile Gelemiş Köyü'nü güzelleştirme çalışmaları yapılıyor.

Patara Plajının Özellikleri Nelerdir?

Patara Plajı içerisinde bulunduğu Gelemiş Köyünün kalkınmasına ve gelişmesine de katkı sağlıyor. Özellikle de köy yolları ve sosyal donatı alanları yenilenebiliyor. Bunun yanı sıra Patara Plajı'nda şezlong ve şemsiye de kiralanabiliyor.

Yemek yemek ve bir şeyler içmek isteyenler için plajda bulunan kafeteryada yöresel yemeklerin yanı sıra alkollü ve alkolsüz içecekler ile gözleme de satılıyor. Aynı zamanda Patara Plajı içerisinde ücretsiz duş alanı ve tuvaletler bulunuyor. Patara Plajı caretta carettalara da ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle plaj, Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından hazırlanan proje ile korunmaya alınmış durumda.

Türkiye genelinde en uzun plajlar arasında yer alan Patara Plajı'nın uzunluğu yaklaşık 12 kilometredir. Berrak denizi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Patara plajına gelen turistler genellikle günübirlik olarak geliyor. Patara Plajı'na gelip de konaklamak isteyen kişiler ise Kaş ve Fethiye'de bulunan otel ve ya pansiyonlarda rahat bir şekilde konaklayabilirler.