Kızılay kurban ücretlerini açıkladı! İşte vekaletle kesim ücretleri

Kızılay tarafından 2021 yılı için vekâletle kurban kesimini fiyatlarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekâlet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılaya verebilecek" denildi.

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Kurban Bayramı yaklaşırken, Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekâlet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekâlet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılaya verebilecek" denildi.

Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yaptığını belirten Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekâletleriyle sofraları bereketlendirmeyi amaçlıyor. Kızılaya verilecek kurban vekâletlerinin milyonlara ulaşılması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kızılayın Kurbanda Kızılay Modeli sayesinde vekâlet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekâlet sahiplerine bilgi verilecek."