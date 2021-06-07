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Netflix herkesi şaşırttı! Dikkat çeken Yeşilçam hamlesi

Netflix herkesi şaşırttı! Dikkat çeken Yeşilçam hamlesi

Netflix, Yeşilçam'ın dikkat çekici filmleri Dert Bende, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Şoför Nebahat filmlerini listesine ekliyor.

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Netflix, Yeşilçam'ın klasikleşmiş filmleri Dert Bende, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Şoför Nebahat filmlerini listesine ekliyor. Filmler bu ay Netflix'te yayınlanacak. Süreyya Duru'nun imzasını taşıyan 1970 yapımı Şoför Nebahat'ın başrollerinde Fatma Girik, İzzet Günay, Münir Özkul, Metin Serezli, Oya Peri gibi isimler izleyici karşısına çıktı. 

1986 yapımı Fatmagül'ün Suçu Ne de Süreyya Duru'nun imzasını taşıyor. Vedat Türkali'nin senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Aytaç Arman, Salih Balık, İhsan Yüce, Menderes Samancılar yer aldı. 1973 yapımı Dert Bende'nin başrollerinde Türkan Şoray, Mesut Engin ve Murat Soydan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Orhan Elmas oturuyor.

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