Dondurma diye çıktı 2 çocuklu adama kaçtı! Ailesine mesajı Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 yaşındaki Kübra Kalır'ın olayı izleyenleri şok etti.
İstanbul Eyüp'te ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Kübra Kalır, 5 Haziran'da evinden dondurma almaya diye çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Genç kızın ailesi gözyaşları içinde ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'nın yolunu tuttu.
Sabah saatlerinde aldıkları ihbar telefonu üzerine kızları Kübra'nın birlikte çalıştıkları iş yerindeki evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer ile kaçmış olabileceğini ifade etti.
Evden giderken yanına kimliğini dahi almayan Kübra Kalır'ın tek başına kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını belirten endişeli aile, kızlarının dönmesi için çağrıda bulundu.
Çok geçmeden güzel haberi veren Müge Anlı, daha önce de başka bir evli adama kaçma girişimi olan Kübra'nın tahmin ettikleri gibi evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer'in yanında olduğunu söyledi.