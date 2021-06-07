BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 526,07
HABER /  GÜNCEL

Letonya Savunma Bakanı Bayraktar TB2'yi inceledi: Türk SİHA'larına talep yağıyor

Letonya Savunma Bakanı Bayraktar TB2'yi inceledi: Türk SİHA'larına talep yağıyor

Türkiye'nin insansız hava araçlarına dünyanın ilgisi katlanarak büyüyor. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Son olarak NATO ve AB üyesi Polonya'ya 24 adet satılan Bayraktar TB2'yi yakından inceledi.

Abone ol

Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA/SİHA'larına devletlerin ilgisi her geçen gün daha da artıyor.

Yakın zaman önce Polonya'ya 24 adet satılan Bayraktar TB2, şimdi de Letonya'nın radarında. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, beraberindeki heyetle birlikte Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni gezen Pabriks, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı. Letonyalı bakan, Bayraktar TB2 önünde bir de poz verdi.

 Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

Artis, Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'ye de ilgi gösterdi. CEZERİ'nin içine girerek poz verdi.

"Türk sanayisi dünya standartlarında"
Bakan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türk SİHA'sı alan ilk NATO ülkesi Polonya'nın Cumhurbaşkanı Duda İstanbul'da! Önce Patrikhane sonra Polonezköy Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Babalar Günü ne zaman bu pazar Babalar Günü mü?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Netflix herkesi şaşırttı! Dikkat çeken Yeşilçam hamlesi
Gaziantep'te gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Nişasta bazlı şeker kotası yükseltildiği iddiasına açıklama
MHRS öğretmen aşı randevusu alma ekranı TC ile giriş
Neslihan'dan sonra bebeği de yaşama tutunamadı, yanına defnedildi
AK Parti hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeye son şeklini verdi
Veyis Ateş evli mi boşandığı eşi Kevser Ateş kimdir?
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Yorumlar 13 yorum