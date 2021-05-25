Türk SİHA'sı alan ilk NATO ülkesi Polonya'nın Cumhurbaşkanı Duda İstanbul'da! Önce Patrikhane sonra Polonezköy
Ankara'da SİHA alımı için imza atan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti. "İstanbul, Hristiyan alemi için de kadim bir şehir" diyen Duda daha sonra Polonezköy'ü ziyaret etti.
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti. Duda, ziyaretinin ikinci gününde İstanbul Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesinde Patrik Bartholomeos tarafından karşılandı.Patrik Bartholomeos ile yaptığı görüşmede, Patrikhaneye davet edildiği için büyük onur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Duda, İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Duda ve beraberindekiler daha sonra Polonezköy'de Hristiyan mezarlığını ziyaret etti.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Dudave eşi Agata Kornhauser Duda, Polonezköy'deki Katolik Mezarlığını ziyaret etti. Duda ve beraberindekiler mezarlıkta mum yakıp dua etti... 937-1941 döneminde ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu görevini yürüten Wojciech Rychlewicz anısına Feriköy Katolik Mezarlığında inşa edilen anıtın açılışını da gerçekleştirdi...
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Patrikhanede yaptığı açıklamada, "İstanbul, Hristiyan alemi için de kadim bir şehir. İstanbul Patrikliğini karanlıkta ışık saçan bir lamba gibi görüyorum. Eşim ve ben Katolik dinine mensubuz ama bu kardeş kiliseyi ziyaret etmek ikimiz için de önemli bir dostluk sembolü oldu." dedi.
Patrik Bartholomeos da Duda'nın Patrikhane ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Patrik Bartholomeos, 2015'te Duda tarafından Varşova'ya davet edildiğini, Polonya'ya çok yabancı olmadığını belirterek şöyle konuştu: