Türk SİHA'sı alan ilk NATO ülkesi Polonya'nın Cumhurbaşkanı Duda İstanbul'da! Önce Patrikhane sonra Polonezköy

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Patrikhanede yaptığı açıklamada, "İstanbul, Hristiyan alemi için de kadim bir şehir. İstanbul Patrikliğini karanlıkta ışık saçan bir lamba gibi görüyorum. Eşim ve ben Katolik dinine mensubuz ama bu kardeş kiliseyi ziyaret etmek ikimiz için de önemli bir dostluk sembolü oldu." dedi.