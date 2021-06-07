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Jeff Bezos uzaya gidiyor

Demirören Haber Ajansı
Jeff Bezos uzaya gidiyor

Ticaret devi Amozon'un kurucusu Jeff Bezos sahibi olduğu uzay şirketiyle uzay seyahatine çıkacak.

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Dünyanın en zengin insanı ABD’li ünlü girişimci Jeff Bezos, sosyal medya hesabından şirketi Blue Origin ile 20 Temmuz’da uzaya çıkacağını açıkladı.

Ünlü girişimci ve Amazon’un kurucusu Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurucusu olduğu Blue Origin şirketinin aracıyla 20 Temmuz’da uzaya yolculuk yapacağını ifade ederek, "Beş yaşımdan beri hayalim uzaya seyahat etmekti. 20 Temmuz'da kardeşimle o yolculuğa çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük macera" dedi.

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