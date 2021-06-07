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Mehmet Ceyhan'dan çocuklara Çin aşısı onayına tepki

Mehmet Ceyhan'dan çocuklara Çin aşısı onayına tepki

Covid 19 virüsüne karşı Çin'de ve ülkemizde de uygulanan Sinovac aşısının 3-17 yaş arasında kullanım onayının çıkmasına Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi.

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Çin, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin’in hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısının uygulandığını söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yine Çin’den bilimsel olmayan bir uygulama: Sinovac’ın aşısına (hiçbir bilimsel veri olmaksızın) 3-17 yaşında çocuklara uygulama izni verilmiş. 23 Martta çalışmaların yürütüldüğü açıklanmıştı. 2,5 ay geçti. Bir tane bile çalışma yayınlanmadı. 

Tanı kitleri, ilaçlar için de aynısı yapıldı. Çin Devlet görevlilerinin açıklamalarına ve 50-150 vakalık verilere inanıp Çin’den alınan ürünler ülkelerin elinde kaldı. Bu dönemde firma ve ülke yöneticilerinin açıklamalarını dikkate almamalıyız. Sadece yeterli sayıda vaka üzerinde yapılmış ve yayınlanmış çalışma sonuçlarına bakmalıyız"

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