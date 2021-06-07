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Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler mazbatasını aldı

Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler mazbatasını aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un cumartesi günü yapılan genel kurulunda kulüp başkanlığına seçilen Hayrettin Gülgüler'e mazbatası törenle verildi.

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Gülgüler, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, eski başkan Erkan Kamat'a teşekkür etti.

İlk hedeflerinin transfer tahtasını açtırmak olduğunu belirten Gülgüler, "Allah bizi utandırmasın" dedi.

Gülgüler yönetimine liderlik eden Emin Adanur da verdikleri sözleri yerine getirmek için bugünden itibaren çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Kamat ise göreve geldikten sonra mali ve idari anlamda ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirerek, bundan sonra bütün Bursa'nın, yeni yönetiminin yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Hayrettin Gülgüler'e mazbatası verildi.

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