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Almanya'da 12 yaş üstü çocukların aşılaması başladı

Aşılama süreçleri çocuk ve gençlerin durumunda belirsizlik yaratırken Almanya, 12 yaş üstü çocuklara da aşı yapılması için düğmeye bastı.

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Almanya'da sürü bağışıklığının sağlanmasını en önemli hedeflerden biri olarak tanımlayan Başbakan Angela Merkel’in, yarın Berlin’de eyalet başbakanları ve sağlık politikacılarıyla biraraya geleceği "Aşı Zirvesi"nde, çocuk ve gençlerin önümüzdeki yaz aylarında aşılanması için lojistik hazırlıkların başlatılması kararı alınacağı haber verildi.

Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, yeni eğitim döneminde okulların tam açılmasının, 12 yaş üstü öğrencilerin de aşı olmasına bağlı olduğunu söylerken ülkenin önde gelen sağlık politikaları uzmanı sosyal demokrat SPD’den Karl Lauterbach "Korona virüsüne karşı verilen mücadelede bundan sonra aşılması gereken en önemli sorun, 16 yaşın altındakilerin aşılanma süreci. Ben bu gruba da BioNTech/Pfizer aşısının yapılmasında bir sakınca görmüyorum" şeklinde konuştu. Yarınki zirvede ele alınacağı öğrenilen aşılama haritasına göre, Almanya’da 16 yaş altındaki 6 milyon çocuk ve gencin aşılanmasına Haziran ayının ikinci yarısında başlanması öngörülüyor.

Avrupa İlaç Dairesi'nin (EMA) 12 yaş üzerindekilere hızlandırılmış aşı onayını 15 Haziran’a kadar vermiş olacağından yola çıkan hükümet çevreleri, ardından çocuk doktorlarının yanısıra, aşı merkezlerinde ve okullara gönderilecek gezici aşı ekiplerince aşılamanın başlatılmasını hedefliyor.

Plana göre, aşılama, okullar yaz tatilinin ardından açıldıktan dört hafta sonra, yani en geç Eylül ayının sonunda bitmiş olacak. Alman kanunlarına göre, 18 yaş altındaki genç ve çocukların aşı yaptırmaları için ebeveynlerin izin vermesi gerekiyor.

Korona virüsünün çocuklarda nispeten daha az hastalığa yol açmasının yanısıra, aşıların etkinliği ve yan etkileri hakkında sürekli olarak çıkan yeni haberlerin ebeveynleri bu konuda kararsız bıraktığını belirten uzmanlar, yine de ülkedeki ebeveynlerin yüzde 60'ının çocuklarının aşılanmasına onay vereceğini düşünüyor.

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