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Euroleague'de sezonun MVP'si Vasilije Micic

Anadolu Efes'te forma giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde bu sezon 16,3 sayı, 4,8 asist, 2,6 ribaunt ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynayan Micic, MVP ödülüne layık görüldü.

27 yaşındaki oyun kurucu, taraftar ve basın mensuplarının yanı sıra başantrenör ve takım kaptanlarının oylarıyla MVP seçilen ilk isim oldu.

Anadolu Efes'in Final-Four'a kalmasında büyük pay sahibi olan Micic, bu sezon 3 kez haftanın MVP'si seçilmiş ve sezonun en iyi 5'inde yer almıştı.

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