Altın fiyatları uçuşa geçti 6 piyasa uzmanından kritik tahminler

Gram altın zirveye doğru adım adım ilerliyor. Ons altın 1900 sınırını aştı. 6 piyasa uzmanı, altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Ons altın fiyatları 1900 dolar kritik direncini kırdı. An itibariyle ons altın 1906 dolar seviyelerinde. Gram altın ise 517 TL'den alıcı buluyor. Gram altın geçtiğimiz yıl 540 TL ile zirveyi görmüştü.

Emtia fiyatlarındaki yükselişin körüklediği artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin, enflasyonda yükselişin geçici olduğuna dair açıklamaları ve parasal genişlemenin süreceği şeklinde güvercin mesajları altın fiyatları için ana destek unsuru oldu.

Hem ons hem dolan tarafı etkiliyor

Gram altın fiyatları için, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki hareket etkili oluyor. Altın yatırımcıları için son dönemde ons fiyatı öne çıkarken, özellikle Haziran ayı Amerikan Merkez Bankası (Fed) para politikası kurulu mesajları kritik olacak.

6 piyasa uzmanı Sabah gazetesine hem ons altın hem de gram altın üzerine değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

"Altın fiyatlarını 2000 bin dolara götürecek dinamik yok"

Ata Yatırım Cem Tözge katıldığı canlı yayında emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.

"500 TL alım fırsatı olabilir"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

Gözler FED'de olacak

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.

"Gram altında direnç noktası 550 TL"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Emtia fiyatlarını destekleyen olumlu faktörlerin öne çıktığını açıklayan Memiş, "Gram altında 550 lira seviyesi kritik direnç" dedi.

"Gram altın daha güçlü görünüyor"

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, ons altında son 4 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü ve altının enflasyon endişelerinin sürmesiyle gündemde kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, "Gram altın daha güçlü görünüyor" dedi.

"1-2 ay içeresinde zirve denemeleri görülebilir"

A Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk , Altında bayrak formasyonu oluştuğunu ifade ederek, "Önümüzdeki 1-2 ay içeresinde zirve denemeleri yapan bir ons altın görebiliriz" dedi.