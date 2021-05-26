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Son dakika New York'taki FETÖ ilanlarıyla ilgili FETÖ firarisi 2 şüpheli hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin FETÖ firarisi 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara ilişkin, FETÖ mensubu 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Times Meydanı’nda FETÖ’cüler tarafından Türkiye’yi karalamaya yönelik verilen ’Stop Erdoğan’ başlıklı reklam, ABD’deki Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara ilişkin, FETÖ mensubu 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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