Trabzon'da sağlık çalışanları çay tarlasında aşı yaptı çarpıcı fotoğraflar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık ekipleri, Trabzon'un dağlık kesimleri ve çay tarlalarında aşılama çalışmalarına devam ediyor.
Aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği Trabzon'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki aşılama ekipleri, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde vatandaşların aşılanarak Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba gösteriyor. Sabah saatlerinde görevli oldukları merkezlerden hareket eden aşı ekipleri, Karadeniz'in dağlık kesimlerinde bulunan yerleşim bölgelerinde aşılama çalışması yapıyor.
Mahallelerdeki sağlık ocaklarının yanı sıra evlere ve çay tarlalarına giden ekipler, hem aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen aşı olmayanları bilgilendirip ikna ediyor hem de sırası gelen vatandaşları aşılıyor. Zaman zaman güneşli zaman zaman da yağmurlu hava ve yüksek neme rağmen özveri ve titizlikle görev yapan ekipler, vatandaşların teşekkür ve duasını da alıyor.
Sürmene İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye 12 kilometre mesafedeki Ormanseven Mahallesi'nde aşılama çalışması gerçekleştirdi. Muhtarlık tarafından camiden yapılan anonsla sağlık ocağına gelen vatandaşların aşılarını yapan ekipler, bir vatandaşın aşısını da çay tarlasında yaptı. Ekipler, evleri ve çay tarlasındaki vatandaşları da ziyaret ederek, bilgilendirmede bulundu.
Sağlık ocağına gelemeyen vatandaşlar da kaymakamlık tarafından tahsis edilen araçla taşınarak, aşıları yapıldıktan sonra evlerine götürüldü.