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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'e 'bunlar daha iyi günler' diyen Erdoğan'a tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de protesto edilen Meral Akşener için "bunlar daha iyi günler" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, mafya ağzıyla konuşmakla eleştirip erken seçim çağrısı yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olaylı Rize ziyareti polemik konusu oldu. Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzeten Akşener'in, hemen ardından Erdoğan'ın memleketine gitmesi provokasyon olarak nitelendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i bugün grup toplantısında sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Daha neler olacak neler…" dedi. 

"Er meydanına gel"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: 

"Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı! #HemenSeçim"

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