Rize tepkisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gelin Hanım' deyip Meral Akşener için konuştu

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismini vermeden 'gelin hanım' diye hitap ettiği Akşener için "Beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diye bahsetmesi büyük tepki çekti. Bunun ardından Akşener, Rize'ye yaptığı ziyarette vatandaşlarla gerginlik yaşadı.

Grup toplantısında Akşener'e 'gelin hanım' diye seslenen Erdoğan "Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini gösterir." ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti:

Terörle çetelerle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etti. Gelin hanım beni Netanyahu ile aynı kefeye koyup memleketime gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi ona güzel bir ders veriliyor. Nerede nasıl adım atılacağını bilmek lazım. Burası Rize...

"Dua etsin ileri gitmeden ders verdiler"

Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini gösterir.

"Daha neler olacak neler"

Bir de Çayeli'ne gitti orada da gerekeni yaptılar. Trabzon'a gitmeye kalktın orada meydana çıkmadan uçağa binip Ankara'ya döndün. Daha neler olacak neler bunlar iyi günler bu ülkede ahde vefa denilen bir şey vardır. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bizler bu ülkede saygıya dayalı siyasetin yanında olduk.