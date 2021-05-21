İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de protesto edildi

RİZE'nin İkizdere ilçesini ziyaret eden Meral Akşener'e bir grup, tepki gösterdi. Bu sırada grupla, İYİ Partililer arasında gerginlik çıktı. Sevgen, "PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?" diye sordu.

Rize'nin İkizdere ilçesini ziyaret eden Akşener'e bir grup, tepki gösterdi. Bu sırada grupla, İYİ Partililer arasında gerginlik çıktı. Sevgen, "PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?" diye sordu. Gelen tepki üzerine "PKK ile işbirliği yapmıyor mu bu, CHP'yle iş birliği yapmıyor mu bu? Açıklama yapar mısınız?" diye sorusunu yineleyen kadına Akşener'in yanıtı "Yapmıyorum kardeşim, bak ezan okunuyor. Nasıl bir iftira? Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp, ayıp be. Megri megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Haydi oradan" oldu.

Polisin araya girmesiyle gerginlik sonlanırken, Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı. Akşener, taş ocağına karşı çıkan Cevizlik ve Gürdere köyü halkı ile görüşmek üzere alana gitti.