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Angelina Jolie dakikalarca arılarla poz verdi

Dünyaca ünlü yıldız Angeline Jolie, kadınların istihdam edileceği bir arıcılık projesi için kamera karşısına geçti.

45 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, üzerine konan arılara hiç tepki vermeden tam 18 dakika boyunca kamera karşısında durdu. Jolie'nin, Dan Winters'a poz verdiği çekim bir stüdyoda gerçekleştirildi. Karanlıkta yapılan çekimde Jolie dışında bütün set ekibi, arı sokmasına karşı koruyucu kıyafet giydi.

Jolie'nin katıldığı bu çalışma, Fransa'nın Provence bölgesinde başlayacak olan bir çalışmanın tanıtımı için gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında bölgede, 5 yıl içinde 50 kadının arıcı olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. 2 bin 500 arı kovanı oluşturup 125 milyon arı yetiştirmek de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

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