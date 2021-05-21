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BEŞİKTAŞ

Canlı yayında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi aşkını ilan etti

Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eşinin sorusu üzerine aşkını ilan etti.

Candaş Tolga Işık'ın Berna Çebi'ye "Ahmet ağabeyin en çok sevdiği futbolcu kimdir?" sorusu üzerine Berna Çebi "Ben onunla Beşiktaş'ı konuşmuyorum. O telefonla konuştuğunda ben neler olduğunu öğreniyorum. Bizim evde Beşiktaş'ı konuşmuyor." dedi. Berna Çebi, Ahmet Nur Çebi'ye "En çok kimi seviyorsun" sorusu yöneltmesiyle renkli anlar yaşandı. Ahmet Nur Çebi eşinin sorusu üzerine "Beşiktaşlı olarak seni seviyorum" yanıtını verdi.

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