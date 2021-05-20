BIST 1.450
DOLAR 8,38
EURO 10,25
ALTIN 507,26
GÜNCEL

Sansasyonel eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

Sansasyonel eylem hazırlığı yaparken polis tarafından yakalanan terör örgütü TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik ilçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML’ye ait bazı hücre evlerini tespit etmiş, belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Baskınlarda örgütün sözde sorumluları Arzu Özdemir ve Ünal Yiğit'in de aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyonda uzun namlulu kalaşnikof otomatik silah, bu silahlara ait mermi dolu 18 şarjör, 1 adet keskin nişancı gizleme kamuflajı, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlıların sansasyonel eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya de çıktı. Görüntülerde AK Parti Pendik ilçe merkezine yönelik bombalı saldırı hazırlığı yaptığı öğrenilen zanlılar bölgede incelemeler yapıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düzce'de duygu sömürüsü yapan dilenci zor anlar yaşattı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden aday
Oğuz Yılmaz'ın söylediği son şarkı ortaya çıktı!
Meral Akşener'in Rize ziyaretinde gerginlik çıktı
Kocaeli'de pes! Damar yolu açan hemşireye 'oğlumun canını acıttın' yumruğu
Freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi! İşte feci kaza anı
Playback yaparken Murat Boz rezil oldu! Ses bir anda kesilince...
Çilekli trileçe nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle söyleşisinde telefon açıp talimat verdi
Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı
Yorumlar 1 yorum