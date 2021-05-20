Sansasyonel eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Sansasyonel eylem hazırlığı yaparken polis tarafından yakalanan terör örgütü TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik ilçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML’ye ait bazı hücre evlerini tespit etmiş, belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Baskınlarda örgütün sözde sorumluları Arzu Özdemir ve Ünal Yiğit'in de aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyonda uzun namlulu kalaşnikof otomatik silah, bu silahlara ait mermi dolu 18 şarjör, 1 adet keskin nişancı gizleme kamuflajı, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.