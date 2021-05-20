Oğuz Yılmaz'ın söylediği son şarkı ortaya çıktı!

Şarkıcı Oğuz Yılmaz dün öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın aranjörlüğünü yapan Özgür Koç, kendisinin yazdığı, Oğuz Yılmaz'ın okuduğu ve henüz piyasaya sürülmeyen şarkıyı ilk kez dinletti.

Ankara oyun havalarıyla adından söz ettiren, şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, dün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.

Oğuz Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Ünlü şarkıcının vefat haberi, sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğdu. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu. Hastaneye gelen Ankaralı sanatçılar, Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Sanatçının yakın arkadaşı, müzisyen Ufuk Özel, "Geçen aylarda kalbinde olan bir sıkıntı sebebiyle stent takılmıştı. Sağlık problemleri vardı. Kalp krizi geçirdi. Hastaneye getirdiler ama kurtaramadılar, vefat etti" şeklinde konuştu.

Yılmaz'ın önceki gece son olarak görüştüğü aranjörü, şarkıcı Özgür Koç, yaşadığı üzüntüyü anlattı. Koç, kendisinin yazdığı, Yılmaz'ın ise okuduğu şarkıyı dinletti.

Piyasaya henüz sürülmeyen şarkıyı dinlerken gözyaşlarına tutamayan Koç, şarkının kendisi için çok şey ifade ettiğini ve piyasaya sürüp sürmemek arasında kararsız kaldığını söyledi.