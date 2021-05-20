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Çilekli trileçe nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Bugün sizlere enfes bir tatlı tarifiyle geldik çilekli trileçe! İşte sizler için tarifi...

Trileçe tarifi içerisinde balkan mutfağının enfes tatlısı olan trileçe nasıl yapılır sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Triliçe ya da trilece diye de bildiğimiz tatlının asıl adı trileçe. Bu kelime İspanyolca "üç süt" anlamına gelen "tres leches" ifadesinden geliyor. Üç farklı sütle verdiğimiz tarifimizi evinizde tek bir çeşit sütle de yapmanız mümkün. Biz sizler için bugün çilekli trileçe tarifi hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

700 gram çilek, Yarım su bardağı şeker, 6 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı nişasta, Yarım çay bardağı su, 1 Yemek kaşığı sıvı yağ 4 su bardağı süt, 1 paket krema, yarım su bardağı şeker, Keki delmek için kürdan, 1 Paket krem şanti, 1 su bardağı süt.

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