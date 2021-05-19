Süleyman Soylu: Kandil ve uzantıları bakanlıklarda da adamları olsun istiyor

Merak edilen soruları TRT Haber'de yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mesele sadece bakanlık değil, başka meseleler de var. Kandil ve uzantıları bakanlıklarda da adamları olsun istiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merak edilen soruları TRT Haber'de yanıtladı.

Süleyman Soylu, "Mesele sadece bakanlık değil, başka meseleler de var. Kandil ve uzantıları bakanlıklarda da adamları olsun istiyor" ifadelerini kullandı.