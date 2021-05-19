Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen tanıtım programıyla yayın hayatına başladı. Kanalın tanıtımını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Spor Yıldız’ı gençlere ve sporculara armağan etti.

Ulusal ve uluslararası tüm amatör, profesyonel ve engelli spor branşları ile prestijli spor organizasyonlarını ekranlara taşıyacak olan TRT Spor Yıldız, ilk büyük organizasyon olarak pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen dünyanın en önemli spor organizasyonu olan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı ekranlara taşıyacak.

Sporun her rengini ekranlara taşıyacak olan TRT Spor Yıldız, yılda 2 bin saatten fazla canlı yayın ve yaklaşık 1000 spor etkinliğini ekranlara getirmeyi planlıyor. Ayrıca kanalda futbol dışındaki diğer spor dallarının da yayınlanmasına geniş olanak sağlanarak seçilmiş en iyi spor etkinlikleri izleyicilerle buluşacak.