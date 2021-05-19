Çin'de akılalmaz olay: Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı panik anları kamerada

ÇİN'de 79 katlı bir gökdelen bir anda sallanmaya başladı, neler olduğunu anlayamayan caddedeki insanlar panik içinde kaçışmaya başladı. Shenzhen kentinde yaşanan tuhaf olay kameralara yakalandı ve sosyal medyada olay yarattı.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'den gelen ve sosyal medyada yayılan videolar uzunca bir süredir Kovid-19'la ilgiliydi. Ancak dün yaşanan tuhaf bir olay sonrası Çin bambaşka bir konuyla ve panikle ilgili olarak gündemde.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde bulunan SEG Plaza 79 katlı ve neredeyse 300 metre uzunluğunda bir gökdelen. 2000 yılında inşa edilen bu gökdelen ülkede faaliyet gösteren önemli elektronik firmalarının ve birçok ofisin de adresi.

Bu gökdeleni dünya basınında manşetlere taşıyan olay ise sosyal medyada yayılan inanılmaz bir video.

Sosyal medyada paylaşılan videoda 79 katlı SEG Plaza binası ortada hiçbir sebep yokken bir anda olduğu yerde sallanmaya başlıyor. O anlarda binada bulunanlar panik içinde dışarı çıkmaya çalışırken gökdelenin bulunduğu caddedeki yayalar da durumu fark edip korkuyla kaçışmaya başlıyor.

Elbette herkesin aklına ilk gelen bölgede bir deprem olduğu. Ancak işin tuhaf yanı olayın yaşandığı esnada bölgede kaydedilen hiçbir deprem yok! Çok katlı binaların şiddetli rüzgarlar söz konusu olduğunda da salınım yaptığı yani deprem oluyormuşçasına sallandığı biliniyor. Ama o esnada bölgede esen rüzgarın hızı sadece saatte 43 kilometre. Yani buna sebep olabilecek bir şiddette değil.

Dün saat 13.00'te meydana gelen olaydan sonra gökdelen boşaltıldı. Saatler 14.30'u gösterdiğinde ise bina tehlike karşısında tamamen mühürlendi ve içeri girişe izin verilmedi.

Acil durum yetkilileri bölgeye hızla gelirken uzmanlar da olayın gerçekleşmesine neyin sebep olduğunu araştırmaya başladı.

Lu Jianxin adlı bir mühendisin basına yaptığı açıklamada ortaya attığı bir teoriye göre bu tuhaf olaya, oldukça nadir rastlanan ve bir yapının doğal salınımının bir dış etki sebebiyle mekanik rezonansla çakışması sebep olmuş olabilir. Jianxin'e göre bölgede hiçbir deprem yaşanmadığına göre en mantıklı açıklama bir çeşit 'tesadüfi frekans' fenomeni.

Ancak bu nadir gerçekleşen olaya sebep olan 'dış etkinin' ne olduğu hala bir muamma