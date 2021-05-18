Kocaeli'de feci kaza! Kontrolden çıkıp 2 araca çarptı: Otomobilde sıkıştı

KOCAELİ'de kontrolden çıkarak iki araca çarpan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 41 R 1473 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak önce Adnan E. idaresindeki seyir halindeki 67 AAC 898 plakalı tıra, daha sonra ise Turgay Ç. idaresindeki 41 FS 630 plakalı otomobile çarptı. Kazada kamyonette sıkışan Mustafa K. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonrasında yaralı sürücü Mustafa K., sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansa Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer sürücüler Adnan E. ve Turgay Ç’nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin önce bölünmüş yolda seyir halinde olan tıra, sonra da otomobile çarptığı görülüyor.