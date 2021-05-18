Fetullah Gülen'in en son görüntüsü ortaya çıktı videoda dikkat çeken detaylar

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in bayramda çekilen videosu yayınlandı. Gülen’in 14 Mayıs’ta yayınlanan videosunda, yürümekte ve konuşmakta zorlandığı görüldü.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in son görüntüsü ortaya çıktı. 14 Mayıs'ta çekilen görüntülerde Gülen'in konuşmakta ve yürümekte zorlandığı görülüyor.

Önceki videosu 27 Şubat’ta yayınlanan Gülen, bu videoda daha sağlık görülüyordu. Son videosunda ise Gülen’in hastalıktan etkilenmiş halde olması dikkat çekti.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in koronavirüse yakalandığı ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle örgütte sorunlar yaşandığı gündeme gelmişti.

Gülen’i, 2020’de de yaklaşık 6 ay süre video yayınlaması dikkat çekmişti.

Odatv