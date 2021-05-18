Burak Yılmaz koridorda esti gürledi: Endişelenmeyin şampiyon olacağız

Lille sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın takım arkadaşlarını motive ettiği görüntüleri paylaştı.

Ligue 1'de bitime bir hafta kala Lille'in liderliği sürüyor. Fransız kulübü sosyal medya üzerinden Burak Yılmaz'ın görüntülerini paylaştı. Burak Yılmaz, Saint Etienne beraberliğinin ardından takım arkadaşlarını "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!" sözleriyle motive etti.

Lille bitime bir hafta kala 80 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sıradaki Paris Saint-Germain'in ise 79 puanı bulunuyor.

Lille son hafta 12. sıradaki Angers deplasmanına gidecek. Paris Saint-Germain ise 16. sıradaki Brest'in konuğu olacak.