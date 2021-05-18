Habertürk'te şaşkına çeviren anlar! Canlı yayına bir anda daldı

Habertürk kanalında dün akşam canlı yayında programa dalan çaycı izleyenleri güldürdü.

Habertürk’te Veysi Ateş’in sunduğu Akşam Haberleri programında ilginç bir olay yaşandı. Canlı yayının devam ettiğini fark etmeyen çaycı stüdyoya daldı. Kameraları sonradan fark eden çaycı kadının geri geri yürüyüp kadrajdan çıkması izleyenleri tebessüm ettirdi. Sunucu Veysi Ateş’in ise olaya bir tepki vermemesi dikkat çekti.



Tuhaf sesler duyulmuştu

Geçtiğimiz yıl Habertürk'ün canlı yayın sırasında tuhaf sesler meydana gelmişti. Daha önce Veyis Ateş'in sunduğu programlarda 2 kere duyulan tuhaf ses, bir kez de Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programında duyulmuştu.