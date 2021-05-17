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BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı futbolculardan Esra Erol'a büyük sürpriz

Beşiktaş, sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu kazandı. Maç öncesi takıma seslenerek moral veren ünlü sunucu Esra Erol ise bugünkü canlı yayında büyük bir sürprizle karşılaştı. Siyah-beyazlı futbolcular, Esra Erol için özel bir video hazırlayarak sunucuya teşekkür etti.

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Maç öncesi moral videosu çeken Erol, şampiyonluğun ardından da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Bugünkü canlı yayına Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayarak başlayan Esra Erol, yayının ilerleyen dakikalarında büyük bir sürprizle paylaştı. Esra Erol'a hazırlanan sürpriz videoda Beşiktaşlı futbolcuların başarılı sunucuya teşekkür ettiği görüldü.

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