Uğur Karakullukçu program çıkışında saldırıya uğradı! Görüntü ortaya çıktı

Haber Global kanalında futbol yorumculuğu yapan Uğur Karakullukçu program çıkışında 3 kişinin saldırına uğradı.

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Haber Global'de yayınlanan 'Kontra' programı sonrasında saldırıya uğradığını açıkladı. Karakullukçu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız." ifadelerini kullandı.



Twitter hesabından paylaştığı 2. tweette Karakullukçu "Ekip olarak ifademizi verip şikayetçi olduk, polis eşliğinde de evime ulaştım. Başta yardımcı olan polis ve kurumun güvenlik görevlileri olmak üzere şahıslardan şikayetçi olan kurumum Haber Global'e, ekip arkadaşlarıma ve desteğini hissettiren hepinize teşekkürler." dedi.

Kontro programının yorumcusu Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından "2 haftadır sosyal medya üzerinden hedef gösteriliyorduk. Ve bugün program biteli 2 saat olduktan sonra -polis eşliğinde- evlerimize gidiyoruz... Yıl 2021, buyrun size Türkiye'deki futbol iklimi! Bu arada İstanbul Polisi'ne çok teşekkür ederiz🙏" açıklamasını yaptı.

Haber Global Spor Müdürü ve Kontra programının sunucu Onur Tuğrul saldırıyla ilgili "Basına saldırı kabul edilemez. Basın özgürdür, susturulamaz! Haber Global olarak konunun takipçisiyiz. Güvenlik güçlerimiz, polisimiz hemen olaya müdahale etti, sağ olsunlar." paylaşımını yaptı.