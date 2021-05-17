CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'li bakan açıklaması olay
Habertürk canlı yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bomba açıklamalar yaptı. Açıklamaları içinden HDP'li bakan söze gündem oldu.
Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'e konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gürsel Tekin, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilip verilmeyeceğine dair bir soruya şu sözlerle yanıt verdi:
"TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan, neden bakanlık yapmasın."
Gürsel Tekin'in bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. TT listesine giren Gürsel Teken'i "HDP'li bakan' sözleri nedeniyle yoğun tepki geldi.