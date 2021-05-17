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MEDYA

Savaşçı 106. bölüm fragmanı

Savaşçı dizisi 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Savaşçı 22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı FOX'ta...

Özel Kuvvetler Komutanlığına, kamuoyunda bilinen adıyla Bordo Bereliler'e, mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar.

Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak; Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

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