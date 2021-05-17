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MEDYA

Sadakatsiz 30. bölüm fragmanı

Sadakatsiz dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Sadakatsiz 19 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile; hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

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