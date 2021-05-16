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AK PARTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Erken seçimi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Muhalefetin tartışmasıyla erken seçim olmaz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Erken seçimi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Muhalefetin tartışmasıyla erken seçim olmaz" ifadelerini kullandı.

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